EUROPA LEAGUE. Ottavi, pericolo ex: dove e quando seguire i sorteggi

SORTEGGI EUROPA LEAGUE – Stasera si sono giocate le partite di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Già nella giornata di domani le squadre che hanno passato il turno sapranno contro chi dovranno giocare gli ottavi.

PERICOLO EX – Lo Zenit di Mancini e l’Atletico Madrid di Simeone sono i veri pericoli per la Lazio di Inzaghi. Ma anche Arsenal, Borussia Dortmund e, se possibile il Marsiglia. Attenzione anche, come evidenzia il Corriere dello Sport, al Salisburgo e al Vitkoria Plzen.

DOVE E QUANDO – I sorteggi ci saranno domani venerdì 23 febbraio alle ore 13 a Nyon. La cerimonia si potrà seguire su Sky Sport 1 HD e su Eurosport. Anche sul sito della UEFA si potrà seguire la diretta in streaming. Noi di Lazionews.eu seguiremo passo passo i sorteggi che ci diranno il nome della nostra prossima avversaria in campo europeo.