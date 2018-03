EUROPA LEAGUE. Pronti Anderson e Caicedo: Inzaghi cambia di nuovo?

LAZIO EUROPA LEAGUE ANDERSON CAICEDO – Giovedì si torna in Europa League. La Lazio è chiamata a ribaltare il risultato di Bucarest dove la Steaua ha vinto per 1-0 contro i ragazzi di Inzaghi. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il tecnico dei biancocelesti potrebbe rivedersi Felipe Anderson dal 1′ e anche Caicedo per far rifiatare gli altri. In difesa squalificato Luiz Felipe, mentre a centrocampo Inzaghi potrebbe schierare Murgia.

M.S.