EUROPA LEAGUE. Trasferta lunga per la Lazio: ecco quando tornerà a Roma

EUROPA LEAGUE BUCAREST LAZIO – Sarà una gara importante per l’umore e per il percorso in Europa, fino ad ora maestoso, della Lazio di Inzaghi. La squadra inoltre farà trasferta lunga in quel di Bucarest: il gruppo dormirà due notti nella città romena, come riporta il Corriere dello Sport, con ritorno previsto solo per venerdì verso l’ora di pranzo. Niente volo charter dopo la partita che si giocherà alle 22.05 (per il fuso orario).

M.S.