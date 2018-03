EUROPA LEAGUE. Tucudean: “In bocca al lupo a Radu, giovedì tiferò per…”

STEAUA-LAZIO TUCUDEAN – Giovedì sera si torna in campo con l’Europa League. All’Arena Nationala è arrivato il momento di godersi l’andata di Steaua Bucarest – Lazio, sedicesimi della competizione europea. George Tucudean, giocatore del Cluj ha commentato la partita che i connazionali si troveranno ad affrontare contro la squadra di Inzaghi, in particolare ad un compaesano che però è bianccoeleste: “Voglio augurare buona fortuna a Stefan Radu. Ovviamente giovedì tiferò per la Lazio!“.

M.S.