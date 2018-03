EURORIVALI. La Dinamo vince in extremis e mantiene il secondo posto in classifica

LAZIO EURORIVALI – Giovedì 8 marzo la Lazio all’Olimpico affronterà la Dinamo Kiev negli ottavi d’andata di Europa League: i biancocelesti, dopo la cocente uscita dalla Coppa Italia per mano del Milan ai rigori, vuole rimanere in corsa nella competizione europea. Intanto, gli ucraini vincono in extremis al 92′ contro la Zorya: Verbic, Tsygankov e Kedziora – vecchio pallino del mercato biancoceleste – i marcatori nel 3-2 definitivo. Di seguito la classifica completa del campionato:

Shakhtar 51

Dinamo Kiev 45

Vorskla 37

Zorya 33

Veres 32

Illychivets 32

Olimpik 28

Oleksandria 22

Karpaty 19

Zirka 18

Chornomorets 18

Stal 15