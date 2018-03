F. Anastasi: “La Lazio, con la Juve, se la gioca. Luis Alberto insostituibile, ma Anderson…”

LAZIO JUVENTUS ANASTASI – Il giornalista Filippo Anastasi ha presentato il match tra Lazio e Juventus, in programma domani allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18 e valido per la ventisettesima giornata di campionato: “Ho visto una squadra molto tonica, non credo che ci possano essere contraccolpi a seguito della squalificazione. Prestazione chiama prestazione, la stanchezza interviene solamente quando subisci un’umiliazione sportiva e questo non è assolutamente il caso della Lazio. Dopo la ‘beffa’ dei rigori le energie si recuperano in fretta”, ha detto ai microfoni del canale tematico biancoceleste.

JUVENTUS – “La squadra sta in forma ed è pronta a giocarsela contro la Juventus. La squadra di Allegri sabato deve vincere a tutti i costi, a noi andrebbe bene anche un pareggio, che in questi casi non è assolutamente da sottovalutare. Abbiamo due risultati a disposizione. La verità è che la sconfitta non ci cambierebbe nulla, il pareggio ci farebbe guadagnare posizioni e la vittoria ci riempirebbe di gloria e sarebbe un gigantesco passo avanti nella corsa Champions”.

LUIS ALBERTO-ANDERSON – “Luis Alberto è insostituibile, e su questo non ci sono dubbi. Ma Felipe Anderson potrebbe giocare al posto di Marusic, è vero che non è il ruolo che ama, ma potrebbe farlo. Mi piacerebbe molto vederli giocare assieme. Possiamo sfruttare a nostro vantaggio la squalifica di Marusic e schierare in campo Luis Alberto, Felipe Anderson e Milinkovic. In ogni caso, mi aspetto una bella partita e una grande Lazio”.