Farris: “Allegri con noi cambia sempre modulo. Bene Lukaku e Luiz Felipe”

LAZIO JUVENTUS FARRIS – Mister Farris, fedele vice di Simone Inzaghi, ha svolto la consueta analisi tattica ai microfoni del canale tematico biancoceleste, raccontando le difficoltà incontrate dalla Lazio nella gara persa sabato scorso contro la Juventus

L’AVVERSARIO – “Nelle ultime sfide contro la Juventus, mister Allegri ha sempre cambiato modulo, anche in questo caso a sorpresa, senza che alcuno spiffero uscisse dagli allenamenti pre-partita dei bianconeri. Il 3-5-2 iniziale è poi stato modificato nell’arco della partita. Dal punto di vista tattico ci eravamo trovati meglio con il primo schieramento”.

FORMAZIONE – “Basta ha dato forfait all’ultimo, Marusic era squalificato, né Patric né Caceres erano al 100% e per questo abbiamo optato per impiegare Senad Lulic sulla corsia destra. Sulla corsia opposta ha agito Lukaku, che sta ritrovando la continuità dei tempi migliori; per il resto la squadra era decisamente consolidata con Luiz Felipe che è in crescita nelle nostre gerarchie”.