FCSB-Lazio, giallo per Luiz Felipe: diffidato, salterà il ritorno. I rumeni perdono Pintilii

FCSB LAZIO PINTILII DIFFIDATO – Un primo tempo amaro per la Lazio di Simone Inzaghi: all’intervallo l’FCSB conduce infatti per 1 a 0 sui biancocelesti. L’arbitro della gara, il signor Deniz Aytekin ha estratto diversi cartellini gialli, tra cui uno per Mihai Pintilii: l’energico centrocampista della squadra rumena era diffidato e quindi salterà la partita di ritorno all’Olimpico.

GIALLO PER LUIZ FELIPE – Ad inizio ripresa brutta notizia anche per i capitolini: l’arbitro tedesco ha infatti mostrato il cartellino giallo a Luiz Felipe. Il giovane brasiliano, diffidato, salterà la partita di giovedì prossimo a Roma.

M.B.