FCSB-Lazio, non ci sarà il tutto esaurito

FCSB LAZIO EUROPA LEAGUE – Tra sette ore FCSB e Lazio scenderanno in campo all’Arena Nationala di Bucarest. Era prevista una vera e propria bolgia ma, a conti fatti, non ci sarà il tutto esaurito: 35 mila sono stati i biglietti sin qui venduti, a fronte di una capienza dello stadio di quasi 56 mila. In Romania, ad ogni modo, assicurano che le presenze sugli spalti arriveranno all’incirca a quota 45 mila.

G. G.