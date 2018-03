Felipe Anderson, addio in estate? Alcune italiane sperano di strapparlo alla Lazio

FELIPE ANDERSON CALCIOMERCATO – Felipe Anderson è un giocatore ritrovato. Dopo l’infortunio e le brutte prestazioni dopo il rientro in campo, finalmente il brasiliano sembra essere tornato simile a quello di un tempo. Su di lui si sono riaccesi anche i riflettori del mercato. Ci sono alcune squadre interessate al giocatore, tra cui Napoli, Milan e Inter. Secondo ‘Il Messaggero’ a queste tre italiane piace molto Felipe e in estate il brasiliano potrebbe volare a Milano o a Napoli. Anche la valutazione è alla portata di queste società. Se 3 anni fa per Anderson erano stati offerti ben 50 milioni dallo United, adesso difficilmente Lotito riuscirà a ricavarne più di 40. Le avversarie ci sperano.

J.C.