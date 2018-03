Felipe Anderson come Keita? Non proprio: i motivi dell’esclusione da parte di Inzaghi

LAZIO ESCLUSIONE FELIPE ANDERSON INZAGHI – Simone Inzaghi ieri, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Felipe Anderson non sarà convocato per scelta tecnica”. Una scelta che ha motivato così: “In questo momento non è sereno ma sa cosa dovrà fare e quando lo farà ci farà vincere le partite. E’ un ragazzo molto sensibile, dovrà avere però un altro atteggiamento e quando sarà più sereno tornerà”. Il tecnico della Lazio ha il pieno avvallo da parte della società in questa vicenda che – come sottolinea Tuttosport – ricorda per alcuni versi la vicenda Keita: il senegalese fu messo da parte all’inizio della scorsa stagione, per poi essere reintegrato e contribuire al ritorno in Europa con un grande girone di ritorno.

MOTIVI – Keita e Felipe Anderson erano (sono) molto amici. Ma sono molto differenti, proprio come lo è la loro situazione: il senegalese non aveva molti sostenitori all’interno dello spogliatoio per via di suoi alcuni atteggiamenti sopra le righe. Il brasiliano invece ha una carattere decisamente più mite e va d’accordo con tutti. Se alla fine le loro storie si ricongiungeranno (con la cessione di ‘Pipe’ in estate) è ancora presto per dirlo. Di certo il messaggio di Inzaghi alla squadra è chiaro: secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore confida in una reazione da parte dei suoi titolarissimi, confermati al 100%. Si è schierato dalla loro parte, ora sta a loro ripagare la sua fiducia questa sera al San Paolo.