Felipe Anderson non sarà convocato contro il Napoli: la decisione del club

FELIPE ANDERSON NAPOLI – Continua il periodo no di Felipe Anderson che oggi non si è allenato insieme alla squadra: per lui una seduta in palestra da solo. Il giocatore è arrivato con due ore di ritardo all’allenamento perché ha avuto un colloquio con Tare e Peruzzi, dopo il quale la società ha fatto una scelta importante. La dirigenza ha deciso che il brasiliano non sarà convocato per la sfida di sabato contro il Napoli.

J.C.