Felipe Anderson scatenato in casa: gli ultimi 7 gol…

FELIPE ANDERSON GOL – Dopo il periodo di crisi Felipe Anderson sembra essere tornato quello di un tempo. Il brasiliano ha ricominciato a giocare bene, a fare assist e soprattutto a segnare, come questa sera in Europa League. È in particolare il terreno di “casa” che stimola Felipe… il giocatore ha segnato infatti gli ultimi 7 gol nelle varie competizioni proprio all’Olimpico.