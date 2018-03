Felipe Anderson si riprende la Lazio: lo stadio e la panchina lo abbracciano

FELIPE ANDERSON LAZIO STEAUA – Ha segnato il gol del 4-0 in una partita fondamentale per la Lazio, quella di ritorno dei sedicesimi contro la Steaua, ma importantissimo anche per lui. Felipe Anderson, di rientro tra i titolari dopo la litigata con Inzaghi e la società e la non convocazione per il Napoli, ha segnato e ha dimostrato di essere tornato quello che i tifosi sono sempre stati abituati a vedere. Il brasiliano, uscito al 74′ per un problema, è stato accolto da tantissimi abbracci in panchina: Manzini, Inzaghi e i compagni lo hanno accolto con tanto affetto, dimostrando tutti di essere molto felici per lui. Anche lo stadio lo ha applaudito e ha cantato per lui un coro: “Felipe Anderson nanana”. Finalmente il Felipe che tutti conosciamo sembra essere tornato.

J.C.