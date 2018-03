Felipe Anderson: “Sono felice per le buone prestazioni. Penso solo alla Lazio”

FELIPE ANDERSON LAZIO – La sua stagione non è iniziata nel migliore dei modi: in estate l’infortunio, poi il rientro e un periodo no dal punto di vista del gioco e del morale. Fortunatamente in questo ultimo mese Felipe Anderson sembra tornato quello di una volta. Il brasiliano sta vivendo un buon momento: contro la Dinamo Kiev in Europa League è stato il migliore in campo. Ai microfoni di ‘Fox Sports Brasil’, il giocatore della Lazio ha parlato del suo periodo.

CONDIZIONE – “Tre mesi fa c’è stato il mio ritorno da un infortunio che mi ha tenuto fuori un bel po’ di tempo. Sono cresciuto, arrivando a giocare ad alto livello, quindi sono molto felice per aver superato tutti i problemi fisici e per aver fornito delle buone prestazioni nelle ultime partite”.

MERCATO – “È diventata un’abitudine sentire indiscrezioni intorno al mio nome, soprattutto dopo il secondo anno qui a Roma che è stato molto positivo. Come dico sempre, io sono concentrato sulla Lazio, ancora di più visto il momento importante che sta attraversando la squadra: abbiamo una partita decisiva la prossima settimana e siamo in lotta per un posto in Champions League. Non si può perdere la concentrazione, la squadra deve avere la testa giusta e lavorare duramente per ottenere il massimo”.