Felipe Anderson torna in gruppo. Tare sprona la Lazio. E Strakosha predica unione…

NEWS DELLA GIORNATA – Come di consueto la giornata biancoceleste si apre con un ricordo: il fallimento vicino e il successivo allontanamento della Serie B.

NAPOLI LAZIO – Il ricordo del match con il Napoli è ancora vivo e fa ancora male. Uno dei peggiori in campo è stato Wallace: per lui molti errori in una stagione piuttosto deludente. Sono molti ad “accusare” il difensore, come anche Franco Melli. Secondo Cravero il merito della vittoria del Napoli è di Sarri.

FELIPE ANDERSON – In mattinata sembrava molto probabile un chiarimento Inzaghi-Felipe. Così è stato: nell’allenamento pomeridiano il giocatore è rientrato in gruppo. Anche Strakosha ha sui social lanciato un messaggio importante: quello di restare uniti in questo momento così particolare, con chiaro riferimento alla situazione Felipe Anderson. Il giocatore in serata ha pubblicato un post nel quale ha ringraziato i tifosi, i compagni e il mister che non lo hanno abbandonato.

MOMENTO NO – Anche Tare ha parlato del momento difficile della Lazio, dicendo che in periodi come questo viene fuori il carattere del gruppo. Per la Lazio però è il momento di ripartire: lo sa bene Inzaghi che vuole tornare a vincere al più presto e studia il modo per farlo. L’ex Garlaschelli ha parlato del periodo “no” della Lazio.

LAZIO – La difesa della Lazio ha incassato molti gol, troppi, 33: i biancocelesti sono terz’ultimi per media gol subiti. Allo stesso tempo però il reparto arretrato è tra i più attivi in Serie A a livello di gol: de Vrij ha segnato 4 reti, così come Bastos. Immobile non segna da un mese, ma per lui non mancano comunque i record positivi… La Lazio è stata inserita nella classifica dei club più costosi. Della corsa alla Champions ha parlato anche Paolo Rossi. Intanto per il match con il Verona i biglietti sono a prezzi davvero bassi: si possono acquistare da 10€.

CALCIOMERCATO – È forte l’interesse di due spagnole su un giocatore biancoceleste: parliamo di Luis Alberto, che piace molto a due squadre della sua Nazione.

EUROPA LEAGUE – Giovedì in Europa League Inzaghi incontrerà lo Steaua Bucarest, un avversario tutt’altro che semplice da affrontare. Becali, il presidente della squadra rumena, ha fiducia nei suoi ragazzi e pensa che si possa vincere.

ALTRE NEWS – Per il torneo di Viareggio sono molti gli assenti illustri come Lazio e Roma. Kozak, al Bari, è tornato al gol: una gioia che aspettava da 4 anni. I laziali in prestito, tra alti e bassi, continuano la loro stagione: molto bene Oikonomidis. Continua la lotta per i diritti tv: secondo Sky però gli abbonati possono stare tranquilli.

Josephine Carinci