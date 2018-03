Felipe Anderson torna titolare contro la Steaua e punta il passaggio del turno

pubblicato il 21/02

FELIPE ANDERSON STEAUA – Dopo un periodo piuttosto difficile culminato con la lite con Inzaghi e la non convocazione per il Napoli, Felipe Anderson è pronto a tornare in campo da titolare. L’occasione giusta, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di domani sera contro la Steaua Bucarest all’Olimpico. Il match, valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, è fondamentale per la Lazio che deve vincere per passare il turno. Inzaghi farà affidamento proprio su Felipe Anderson, che è pronto a riprendere in mano la squadra dopo il difficile momento. Al suo fianco dovrebbe esserci Immobile.

FELIPE ANDERSON LAZIO STEAUA – Inzaghi lo ha tenuto a riposo lunedì contro il Verona proprio per metterlo in campo domani. Il brasiliano quando sta bene è un’arma fondamentale per la squadra, che domani deve vincere per forza. Dopo il litigio, Anderson ha capito i suoi errori e adesso è pronto a tornare in campo e a far esultare i suoi tifosi come una volta.

J.C.