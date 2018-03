Felipe, nostalgia di casa? La Lazio non vuole cederlo (per ora), ma…

LAZIO FELIPE ANDERSON – Svolgerà un lavoro differenziato oggi Felipe, atteso a Formello per l’allenamento dopo le polemiche ed il presunto diverbio con Inzaghi. Il mister – atteso tra l’altro alle 13.45 in conferenza stampa – cercherà di spiegare il caso e di fare il punto della situazione. La posizione del piacentino e della società sono piuttosto chiare: il numero dieci biancoceleste tornerà ad allenarsi in gruppo quando ritroverà spirito ed atteggiamento giusto.

FELIPE NOSTALGICO – E se il brasiliano tace da ormai tre giorni, si aprono ipotesi di mercato per lui. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, già a giugno scorso Felipe avrebbe chiesto ai suoi agenti di verificare l’ipotesi di un addio alla Lazio per un possibile trasferimento. Non solo: complice l’esplosione di Luis Alberto, Anderson avrebbe anche accarezzato l’idea di non tornare dalle vacanze natalizie e di restare in patria.

MERCATO – Lotito al momento non pensa alla cessione, se verranno avanzate offerte congrue sul tavolo biancoceleste se ne riparlerà a giugno. Sul brasiliano avrebbero messo gli occhi il Napoli, club dalla Cina, il San Paolo ed il Santos che lo ha lanciato (e a cui spetta il 25% sulla futura rivendita). Ma, almeno per ora, Felipe continua a rimanere alla Lazio, alla quale tra l’altro dovrà pagare una multa per la mancata risposta alla convocazione al pranzo di squadra a Formello lo scorso mercoledì.

A.M.