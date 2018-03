Felipe dà segnali: risveglio, fantasia e motivazioni ritrovate

LAZIO HELLAS FELIPE ANDERSON – Dopo il “caso” che lo ha visto protagonista per giorni, Felipe Anderson pare aver capito la lezione. Il brasiliano, rilanciato contro lo Steaua Bucarest, potrebbe scendere in campo anche nel posticipo della 25esima giornata di campionato, lunedì contro l’Hellas all’Olimpico. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi farà ancora una volta conto sulla coppia titolarissima formata da Luis Alberto e da Ciro Immobile, ma i segnali di risveglio, di fantasia e di motivazioni ritrovate potrebbero far sì che il mister schieri il brasiliano a partita in corso.

A.M.