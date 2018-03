FIFA, Infantino: “Vorrei Buffon in dirigenza. Italia? Il talento non basta, serve lavoro”. E sul Var…

INFANTINO FIFA VAR – Il sogno di Infantino? Buffon in Fifa. A rivelarlo è lo stesso presidente in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, commentando anche il tanto discusso VAR.

SU BUFFON IN FIFA – “Vado di persona a prenderlo. Mi sarebbe piaciuto consegnargli la Coppa del mondo”.

ITALIA FUORI DAI MONDIALI – “Da tempo c’erano segnali in questo senso. Poi il tiro di Darmian contro la Svezia poteva entrare, invece di prendere il palo, ma avrebbe solo nascosto i problemi. L’Italia era la prima al mondo per organizzazione, club, formazione, strutture, alimentazione, tattica. In tutto. Ma gli altri non sono rimasti a guardare, mentre noi abbiamo dimenticato che, senza il lavoro, il talento non basta. Quanti giovani passano in prima squadra?”.

VAR – “Non si torna indietro, è stata una rivoluzione”.