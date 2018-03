FIORENTINA. Astori, il ricordo commosso di compagni e dirigenza al Franchi

FIORENTINA ASTORI – Una morte che ha sconvolto il mondo del calcio e non solo, quella di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina è stato ritrovato morto domenica mattina nella sua stanza d’albergo ad Udine, dove sarebbe dovuto scendere in campo con la sua solita maglia numero 13, la stessa che oggi è stata ritirata sia dalla Viola che dal Cagliari – l’ex squadra – proprio in ricordo del calciatore.

IL RICORDO COMMOSSO – Giovedì, presso la Basilica di Santa Croce, si terranno i funerali del trentunenne mentre oggi, al Franchi, la squadra e la dirigenza della Fiorentina hanno ricordato, nel silenzio e nella commozione, il loro giovanissimo capitano, scomparso troppo presto. Il tutto si è concluso con un lungo e sentito applauso; domani, presso il Centro tecnico Federale di Coverciano, sarà allestita la camera ardente.

