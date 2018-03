Fiorentina-Benevento, giallorossi in campo con maglia speciale per Astori (FOTO)

ASTORI BENEVENTO – Impossibile superare il dramma che ha sconvolto il mondo del calcio e non solo, quello della morte di Davide Astori. Eppure, il campionato deve continuare, la Fiorentina domenica scenderà in campo onorando il suo capitano nella ventottesima giornata di campionato contro il Benevento. La squadra di De Zerbi, in memoria del difensore scomparso prematuramente, scenderà in campo con una maglia speciale: “Ciao, Davide”, si legge sulla manica della casacca giallorossa. Un modo per portare alto il nome di un grande campione.

Un piccolo gesto per una grande persona .#ciaoDavide13 pic.twitter.com/KzlVmDqhyb — Benevento Calcio (@bncalcio) March 6, 2018

A.M.