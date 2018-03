Focolari: “Ieri un tifoso della Nord ci ha spiegato perché De Vrij non è stato fischiato”

FOCOLARI LAZIO STEAUA – De Vrij separato in casa continua ad essere sostenuto dai laziali. Ieri nessun dissenso, nessun fischio, solo applausi per lui e la squadra. Furio Focolari, giornalista e radiocronista, ha spiegato a Radio Radio Mattino Sport e News il motivo della scelta da parte della Nord: “Ieri ci ha chiamato in radio un tifoso della Lazio che sembrava parlare per tutta la Curva. Ci ha detto che finché De Vrij sarà un giocatore della Lazio non verrà fischiato.

M.S.