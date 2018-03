QUI FORMELLO. Amichevole contro l’Under 17, vince la prima squadra 9-0. Torna in campo Di Gennaro

QUI FORMELLO – Amichevole alla ripresa degli allenamenti. La banda Inzaghi, alle ore 15.30, ha affrontato la formazione Under 17 guidata da Valerio d’Andrea. Archiviata la sconfitta contro la Steaua Bucarest la Lazio è già proiettata alla sfida con il Verona in programma lunedì sera all’Olimpico. Il tecnico di Piacenza ha recuperato anche Di Gennaro, confermerà pure il classico 3-5-2, ma dovrà fare a meno di Leiva squalificato. Al suo posto possibile chance per Parolo in regia, con uno tra Murgia o Lulic ai suoi fianchi. Sulla trequarti Felipe Anderson potrebbe sorpassare Luis Alberto e muoversi alle spalle di Immobile.

TERMINA 9-0 – La prima squadra passa in vantaggio con un colpo di testa di Wallace su angolo di Luis Alberto. Il raddoppio arriva da Immobile con un destro vincente dalla distanza. La terza rete viene siglata da Luis Alberto, bravo a segnare a pochi passi dall’area di rigore. Inzaghi sceglie il 3-5-1-1 con Parolo in regia e Patric largo a destra, autore di un gol con un sinistro a giro. Nella ripresa a segno anche Felipe Anderson.

PROGRAMMA – La ripresa degli allenamenti è prevista per domani mattina alle 11. Domenica andrà in scena la rifinitura e la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi.

G.C.