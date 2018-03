Formello, Felipe Anderson si allena a parte

LIVE FORMELLO ANDERSON – Felipe Anderson non sarà convocato contro il Napoli. Dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa e il duro confronto tra il brasiliano ed Inzaghi negli spogliatoi davanti a tutta la squadra, l’ex Santos ieri si è presentato al campo due ore dopo per parlare con la dirigenza biancoceleste.

OGGI A FORMELLO – Stamattina il brasiliano, insieme al preparatore atletico Fabio Ripert, è sceso sul campo del Fersini con tutto il resto della squadra, svolgendo dapprima il consueto lavoro in palestra. Poi, in un secondo momento, si è spostato in un altro campo ed ha proseguito la seduta mattutina separatamente dal resto del gruppo.

G.C.