A Formello assente Felipe Anderson, l’Inter sorpassa la Lazio. Ma già si pensa all’Europa League

NEWS DELLA GIORNATA – Oggi a Formello è andato in scena il confronto squadra-tecnico alla ripresa degli allenamenti in vista della gara d’Europa League contro lo Steaua. Ancora assente Felipe Anderson, che continua a non allenarsi con il gruppo. Nel pomeriggio il resto delle gare della 24esima giornata: l’Inter sorpassa la Lazio, vincono anche Toro, Samp e Genoa, stasera la Roma.

NAPOLI-LAZIO – Sono tanti i commenti nel day after di Napoli-Lazio. Da Hamsik e Sacchi che hanno ammesso l’ottimo primo tempo della Lazio, a Di Gennaro che allarmato parla di “crollo mentale”. Spalletti ed Eder pensano alla lotta Champions, mentre Marocchi torna sulla questione Felipe Anderson, additando Inzaghi e Tare per la cattiva gestione del calciatore.

EUROPA LEAGUE – Il pensiero dei biancocelesti però è già tutto rivolto alla sfida contro lo Steaua Bucarest: da Strakosha che carica sui social i compagni a Luis Alberto che posta la sua “famiglia”. E poi arriva l’in bocca al lupo dal romeno Tucudean a Radu: “Giovedì tiferò per la Lazio”, ha affermato.

IL RESTO DELLE NEWS – “Alla Lazio ero stupido a non far giocare Pandev”, esordisce così Ballardini che anche oggi può esultare dopo la vittoria del Genoa contro il Chievo. Maradona se la prende con Biglia e con la qualità della Nazionale argentina, mentre Immobile e De Vrij salutano a Pomeriggio 5 il comico tifoso biancoceleste Enrico Montesano. Notizia tragica da Mosca: un aereo di linea precipita con 71 passeggeri a bordo.

Michela Santoboni