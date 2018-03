QUI FORMELLO. Confronto squadra-tecnico alla ripresa. Assente Felipe, in Europa League scatta il turnover

FORMELLO – Ritardo alla ripresa degli allenamenti. Mister Inzaghi ha tenuto a rapporto la squadra dopo la terza sconfitta consecutiva, è andato in scena un confronto per analizzare il momento e ripartire. Alle porte c’è l’Europa League, giovedì la Lazio affronterà la Steaua Bucarest in Romania. Con il Verona poi mancherà Leiva squalificato, da valutare le condizioni di Jordao e Di Gennaro.

ANCORA ASSENTE FELIPE – Non si allena con il gruppo, potrebbe farlo nei prossimi giorni, ma per il momento niente. La Lazio si aspetta un passo in avanti da parte del brasiliano, le sensazioni sono comunque positive.

LE SCELTE – Sul terreno di gioco questa mattina, insieme all’allenatore, Crecco, Patric, Caicedo, Caceres, Basta, Murgia, Bastos, Lukaku, Nani e Luiz Felipe. Tutti potrebbero strappare una chance dal primo minuto giovedì sera.

G. C.