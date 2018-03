QUI FORMELLO. In difesa gioca Wallace, mentre Radu potrebbe andare in panchina. In attacco Felipe ci prova. Caceres out

FORMELLO – La rifinitura in vista della Juventus è andata in scena oggi pomeriggio alle 17, domani mattina la squadra sarà di nuovo in campo per una leggera sgambata. Inzaghi dovrà valutare le condizioni dei suoi calciatori, alcuni usciti acciaccati dalla semifinale di Coppa Italia con il Milan. Caceres, per esempio, non verrà nemmeno convocato, ha riportato qualche fastidio muscolare mercoledì sera. Da monitorare anche le condizioni di Radu, non al top della forma.

WALLACE TITOLARE – Il modulo rimarrà quello di sempre, si partirà con il classico 3-5-2. In porta ci sarà Strakosha, in difesa spazio a Wallace, De Vrij ed uno tra Luiz Felipe o Bastos qualora Radu alzasse bandiera bianca. A centrocampo Basta prenderà il posto dello squalificato Marusic, a sinistra si muoverà Lulic, mentre davanti alla retroguardia toccherà al trio Parolo, Leiva e Milinkovic Savic. Sulla trequarti Felipe Anderson proverà a soffiare una maglia a Luis Alberto (favorito) per giocare alle spalle di Immobile.

INFERMERIA – Recuperati Di Gennaro e Jordao, entrambi a disposizione per domani alle 18.

G.C.