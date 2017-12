QUI FORMELLO. Domani la ripresa alle 11. Problema al flessore per Caicedo, torna Luis Alberto dall’inizio

QUI FORMELLO – Archiviato il successo contro la Fiorentina, la Lazio si tuffa nel campionato con l’ultimo appuntamento del 2017. A San Siro con l’Inter ci sarà in ballo la possibilità di riavvicinarsi al quarto posto. Per l’occasione Inzaghi riavrà Immobile al 100%, ieri notte con 38 di febbre. Sulla trequarti giocherà Luis Alberto, in difesa Wallace entra in ballottaggio con Bastos. Mentre sulla destra Marusic si riprenderà il posto.

INFERMERIA – Rischia lo stiramento Caicedo, uscito nel primo tempo per un problema al flessore della coscia. L’ecuadoriano rischia lo stiramento, se ne saprà di più dopo gli accertamenti strumentali. Ancora out Di Gennaro.

G.C.