QUI FORMELLO. Oggi la ripresa a Formello, con il Verona non ci sarà Leiva. E Inzaghi pensa a Felipe Anderson titolare

QUI FORMELLO – La ripresa degli allenamenti è in programma per oggi pomeriggio, la Lazio rientrerà dalla Romania alle 14. Simone Inzaghi inizierà a preparare la sfida con il Verona, ma le prove tattiche scatteranno soltanto sabato. All’Olimpico si continuerà con il 3-5-2, in difesa torneranno De Vrij e Radu, sul centro destra potrebbe spuntarla Caceres su Bastos e Wallace. A centrocampo torneranno Marusic e Lulic, non ci sarà però lo squalificato Leiva in regia, al suo posto è pronto Parolo.

FELIPE ANDERSON SI CANDIDA – E’ entrato bene nella sfida di ieri sera, tra qualche giorno potrebbe strappare la conferma. Luis Alberto non è al top della forma, Inzaghi può rilanciare il brasiliano dall’inizio alle spalle di Immobile. Difficile invece la conferma di Nani, autore di una prestazione negativa contro la Steaua Bucarest.

G.C.