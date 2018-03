QUI FORMELLO. Domani la ripresa. Soltanto poche ore per preparare la Juventus

QUI FORMELLO – La ripresa degli allenamenti è in programma domani, Simone Inzaghi lascerà a riposo (tra palestra e fisioterapia) i protagonisti della gara contro il Milan. Sabato c’è la Juventus, bisognerà ricaricare le pile in fretta, il tecnico di Piacenza dovrà fare a meno dello squalificato Marusic. Tra gli infortunati rimane soltanto Di Gennaro, domani mattina alle 8.30 in Paideia per accertamenti alla schiena.

VENERDÌ LE PROVE TATTICHE – Per la sfida ai bianconeri verrà confermato il 3-5-2, Inzaghi potrebbe cambiare qualche interprete tra difesa e corsie esterne. Sicuramente ci sarà Basta a destra, a sinistra dovrebbe toccare a Lukaku. In attacco Luis Alberto e Immobile partiranno dal primo minuto.

G.C.