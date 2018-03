QUI FORMELLO. Domani mattina la ripresa. In Europa League con Nani e Caicedo. Con il Verona non ci sarà Leiva

FORMELLO – La ripresa degli allenamenti è in programma per domani mattina, la Lazio resterà a riposo lunedì. La partenza per la Romania, giovedì si gioca contro la Steaua Bucarest, è prevista per mercoledì. Da valutare le condizioni di Di Gennaro e Jordao, gli unici indisponibili al momento. Da capire poi la situazione legata a Felipe Anderson, che nei prossimi giorni potrebbe tornare in gruppo. Con il Verona mancherà Leiva squalificato.

LE SCELTE – In Europa torneranno dal primo minuto Nani, Caicedo, Murgia e Caceres, mister Inzaghi confermerà il classico 3-5-2, modulo di riferimento da inizio stagione. Dovrebbe giocare anche Strakosha, con Guerrieri che verrà confermato secondo.

G.C.