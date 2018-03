QUI FORMELLO. Felipe di nuovo in gruppo, giovedì può andare in panchina. E con la Steaua spazio al turnover

QUI FORMELLO – E’ tornato Felipe, si è allenato con il resto del gruppo, ha chiesto scusa a Simone Inzaghi. Il peggio è passato, ora c’è soltanto il bene della Lazio, giovedì con la Steaua Bucarest andrà in panchina. Il brasiliano può, e deve, diventare una risorsa, ma mai un problema per il tecnico di Piacenza. La ripresa dei lavori è scattata alle 15, le prove tattiche inizieranno domani. Torna l’Europa League e quindi anche il turnover, il mister dovrà fare a meno degli infortunati Di Gennaro e Jordao (comunque non utilizzabile in campo internazionale).

SCELTE E MODULO – Verrà confermato il classico 3-5-2, Inzaghi non ha intenzione di cambiare. In porta ci sarà Strakosha, il secondo sarà Guerrieri. In difesa rientreranno dall’inizio Caceres, Luiz Felipe e Bastos; a centrocampo – sulle corsie esterne – Basta e Lukaku, mentre davanti alla retroguardia possibile trio Murgia-Leiva (squalificato con il Verona)- Milinkovic Savic. Sulla trequarti Nani si muoverà a ridosso di Caicedo. Domani è in programma un altro allenamento, mercoledì la partenza per la Romania.

G.C.