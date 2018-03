QUI FORMELLO. Felipe non si allena, De Vrij rimane in palestra. Nani prova il sorpasso

FORMELLO – Appuntamento per il classico pranzo alle 12.30, qualche ora più tardi è andato in scena il primo allenamento della settimana. Non si è visto in campo Felipe Anderson, reduce da un agitato dopo partita contro il Genoa. In palestra invece de Vrij, alle prese con un lavoro di scarico. Assenti Bruno Jordao e Davide Di Gennaro. Le prove tattiche anti Napoli scatteranno tra domani e venerdì, il tecnico di Piacenza confermerà la Lazio titolare. In porta ci sarà Strakosha; in difesa spazio a Caceres, de Vrij e Radu, possibile panchina per Wallace (recuperato) e Bastos. A centrocampo – sulle corsie esterne – si rivedranno Marusic e Lulic, davanti alla retroguardia toccherà al trio Parolo, Leiva e Milinkovic-Savic. In attacco Luis Alberto alle spalle di Immobile. Si vedrà, oggi si è trattato di un semplice allenamento di ripresa.

NANI CI PROVA – Esperienza e spirito da leader, il portoghese vuole superare Luis Alberto e partire dall’inizio al San Paolo. Al momento non è un compito semplice, ma l’ex Manchester ci proverà fino alla fine.

G. C.