QUI FORMELLO. Gestire le forze e preparare la Juventus, Inzaghi studia qualche cambio per sabato. Oggi assente Wallace

FORMELLO – Archiviata la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, la Lazio si è ritrovata questa mattina per preparare la gara con la Juventus in programma sabato alle 18. Simone Inzaghi dovrà gestire le forze dei suoi calciatori, alcuni usciti con i crampi ieri sera dall’Olimpico. Dall’infermeria ha recuperato Di Gennaro, reduce da un problema alla schiena. Così come Jordao, rientrato dopo una lesione muscolare. Domani le prove tattiche in vista dei bianconeri.

CONFERMA DEL MODULO – Non modificherà l’assetto tattico, si andrà avanti con il classico 3-5-2. Inzaghi però potrebbe cambiare alcuni interpreti, in difesa infatti è già scattato il ballottaggio tra Wallace (assente oggi), Bastos e Luiz Felipe per affiancare de Vrij e Radu. A centrocampo – sulla destra – mancherà lo squalificato Marusic, al suo posto giocherà Basta. A sinistra Lukaku potrebbe partire dal primo minuto, davanti alla retroguardia ci sarà sicuramente Milinkovic. In realtà è in rampa di lancio anche Murgia, il tecnico di Piacenza dovrà scegliere chi lasciare a riposo tra Parolo, Leiva e Lulic.

PROGRAMMA – Domani scatteranno le prove tattiche in vista della Juventus, qualche ora prima andrà in scena la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi.

G. C.