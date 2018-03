QUI FORMELLO. Inzaghi conferma la Lazio migliore. Wallace dall’inizio, Marusic in vantaggio su Basta. E Felipe lavora a parte

QUI FORMELLO – Ultimo allenamento prima della partenza per Napoli, la Lazio si è ritrovata in campo alle 12. Inzaghi ha provato il classico 3-5-2, al San Paolo tornerà la formazione tipo. Lavoro a parte per Felipe Anderson, che è sceso in campo al Fersini con il preparatore Bianchini. Assenti Di Gennaro, Jordao e Lukaku (da valutare, rischia di non rientrare tra i convocati).

PROVE TATTICHE – In porta ci sarà Strakosha; in difesa Wallace ha vinto il ballottaggio su Caceres e partirà dall’inizio al fianco di De Vrij e Radu. A centrocampo Marusic (favorito su Basta), Parolo, Leiva, Milinkovic Savic e capitan Lulic. Sulla trequarti invece Luis Alberto si muoverà alle spalle di bomber Immobile. Panchina per Nani e Caicedo, che troveranno spazio durante la ripresa.

PROGRAMMA – La squadra partirà nel pomeriggio per Napoli, domani mattina andrà in scena una leggera sgambata pre match.

G.C.