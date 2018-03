QUI FORMELLO. Inzaghi non cambia nulla, dentro Luis Alberto e Felipe Anderson in panchina. In difesa c’è Wallace

QUI FORMELLO – Rifinitura di domenica per la Lazio di Inzaghi, impegnata domani sera contro il Verona all’Olimpico. Il tecnico di Piacenza dovrà rinunciare allo squalificato Leiva, mentre dall’infermeria ha recuperato Di Gennaro. Non cambierà il modulo, si andrà avanti con il classico 3-5-2, in regia verrà schierato Marco Parolo. Ancora panchina per Felipe Anderson.

LE SCELTE – In porta ci sarà Strakosha, in difesa Wallace ha vinto il ballottaggio su Bastos e Caceres e partirà dall’inizio al fianco di De Vrij e Radu. A centrocampo – sulle corsie esterne – si muoveranno Marusic e Lukaku, con Lulic interno insieme a Milinkovic Savic. Sulla trequarti Luis Alberto tornerà titolare a ridosso di Immobile. A disposizione Nani, Felipe Anderson e Caicedo.

NANI RECUPERATO – Ieri si era fermato per un problema al piede, questa mattina si è allenato regolarmente con il resto dei compagni. Verrà convocato da mister Simone Inzaghi.

G.C.