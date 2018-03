Formello, Lotito a colloquio con Inzaghi e squadra

pubblicato 08/02

LOTITO FORMELLO – Dopo le polemiche di questi giorni scende letteralmente in campo il presidente Claudio Lotito. Al termine dell’allenamento di oggi, infatti, il patron della Lazio si è presentato a Formello per richiamare all’ordine in squadra in vista del delicato incontro di sabato sera contro la capolista Napoli ed in seguito al “caso” Felipe Anderson, che si è allenato a parte.

LOTITO A COLLOQUIO – Il presidente Lotito ha scelto di spronare i suoi soprattutto in vista della difficile trasferta al San Paolo, e gli ha esortati a ritrovare quella concentrazione ultimamente persa. La Lazio è attualmente la terza forza del campionato, ora è tempo di dimostrarlo.

M.L.