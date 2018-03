QUI FORMELLO. Con il Milan tornano De Vrij, Parolo e Luis Alberto. Domani controlli per Di Gennaro

FORMELLO – La ripresa dei lavori è in programma per domani mattina alle 10.30, la Lazio si concentrerà sulla semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Simone Inzaghi confermerà il 3-5-2 classico, ma cambierà diversi elementi rispetto alla sfida di oggi pomeriggio. In difesa si rivedranno De Vrij e Caceres con Radu, mentre a centrocampo – sulla corsia destra – verrà riproposto Marusic, squalificato per sabato prossimo con la Juventus. Sulla sinistra spazio a capitan Lulic, mentre davanti alla retroguardia potrebbe toccare a Parolo, Leiva e Milinkovic Savic. Sulla trequarti Luis Alberto dovrebbe muoversi alle spalle di Immobile, con Nani e Felipe Anderson destinati alla panchina. Le prove tattiche scatteranno soltanto martedì.

INFERMERIA – Domani, alle 8.30, Davide Di Gennaro è atteso in Paideia per ulteriori accertamenti alla schiena. Da valutare anche il giovane Jordao, fermo da qualche settimana per un problema muscolare.

G.C.