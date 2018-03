QUI FORMELLO. Con il Milan tornano i titolari, in difesa Caceres vince il ballottaggio su Wallace. Luis Alberto alle spalle di Immobile (FOTO)

FORMELLO – Rifinitura pomeridiana per la Lazio di Simone Inzaghi, domani sera è in programma la finale di Coppa Italia con il Milan. Il tecnico di Piacenza confermerà il modulo di sempre, si andrà avanti con il classico 3-5-2. Mancherà all’appello soltanto il giovane Jordao, fermo ai box per una lesione muscolare. Da valutare invece Luiz Felipe, assente nell’allenamento odierno. Domani mattina è in programma una leggera sgambata pre-match.

TORNATO LUIS ALBERTO, DE VRIJ E PAROLO – In porta ci sarà Strakosha, sul centro destra Caceres dovrebbe vincere il ballottaggio su Wallace: de Vrij e Radu saranno gli altri due interpreti della retroguardia. A centrocampo spazio a Marusic (squalificato per due turni in campionato), Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic. Sulla trequarti Luis Alberto agirà alle spalle di Immobile. Panchina dunque per Felipe Anderson, Nani, Caicedo e Lukaku.

RECUPERATO DI GENNARO – Anche oggi l’ex Cagliari si è allenato regolarmente con il gruppo, ha superato un fastidio alla schiena e domani potrebbe rientrare tra i convocati. Inzaghi deciderà di comune accordo con lo staff medico.

G. C.