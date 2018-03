QUI FORMELLO. Nani e Caicedo tentano il sorpasso su Immobile e Luis Alberto. Domani la decisione. In difesa torna Wallace

FORMELLO – Rifinitura mattutina per la Lazio di Inzaghi, in partenza per Reggio Emilia. Domani è in programma la sfida con il Sassuolo, il tecnico di Piacenza potrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite in campionato. Tornano dall’inizio Wallace, Radu e Milinkovic-Savic, a sorpresa potrebbe guidare l’attacco la coppia Nani-Caicedo. Si vedrà, intanto ha recuperato anche Caceres dalla contusione al ginocchio rimediata giovedì scorso in Europa League.

NANI-CAICEDO SI SCALDANO – È una tentazione, nemmeno troppo azzardata, Inzaghi potrebbe affidarsi al tandem Nani-Caicedo. Il ballottaggio con la coppia Luis Alberto-Immobile è d’obbligo, più staccato invece Felipe Anderson. A centrocampo spazio a Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic e uno tra Lukaku e Lulic. In difesa si rivedrà Wallace con de Vrij e Radu.

INFERMERIA – Oggi non si è allenato Di Gennaro, potrebbe non partire per il Mapei Stadium. Out per un problema muscolare anche Jordao.

G. C.