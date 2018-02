QUI FORMELLO. Prove tattiche rimandate a domani, Nani non si allena. Felipe in rampa di lancio

QUI FORMELLO – Lazio in campo per preparare il match di lunedì sera con il Verona. Inzaghi ha recuperato anche Di Gennaro, che per l’occasione potrebbe rientrare tra i convocati. Il modulo resterà il 3-5-2, in attacco possibile coppia Felipe Anderson-Immobile. A centrocampo invece mancherà lo squalificato Leiva, in regia il tecnico di Piacenza potrebbe puntare su Parolo. Di sicuro ci sarà Milinkovic, insieme a uno tra Lulic o Murgia. In caso contrario il capitano verrebbe sposato nel suo ruolo naturale: esterno a sinistra. Da capire poi il centro destra della retroguardia a tre: Inzaghi dovrà scegliere uno tra Caceres, Bastos o Wallace.

NON SI ALLENA NANI – Il portoghese non è sceso in campo con il resto dei compagni, ha lavorato tra palestra e piscina. Domani dovrebbe tornare in gruppo e rientrare tra i convocati per il Verona.

G.C.