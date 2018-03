QUI FORMELLO. Recuperano Caceres e Basta, Inzaghi prepara il turnover. Luis Alberto interno a centrocampo

QUI FORMELLO – Penultimo allenamento in vista della Dinamo Kiev, la Lazio si prepara agli ottavi di finale di Europa League. Simone Inzaghi pensa al turnover, diversi titolari infatti rimarranno in panchina, oggi non si sono visti in campo Radu, Lulic e Marusic. L’esterno montenegrino è fermo per un problema alla schiena, cercherà di tornare dopo la trasferta di Cagliari (è comunque out per squalifica). Il tecnico di Piacenza ha ritrovato però Basta e Caceres, entrambi out con la Juventus, hanno scongiurato la lesione muscolare. Domani è in programma la rifinitura e la conferenza stampa dell’allenatore.

LE SCELTE – In porta verrà confermato Strakosha, Inzaghi andrà avanti con il classico 3-5-2. In difesa spazio a Bastos, Luiz Felipe e Wallace, ma Caceres proverà comunque a mettere in difficoltà il mister. A centrocampo sulla destra dovrebbe muoversi Basta, a sinistra Lukaku, mentre davanti alla retroguardia Inzaghi punterà su Parolo, Leiva e Luis Alberto. Lo spagnolo questa mattina è stato provato da interno, giovedì sera potrebbe giocare qualche metro più indietro rispetto al solito. Sulla trequarti Felipe Anderson agirà alle spalle di Caicedo. Poche chance dunque per Nani, che partirà dalla panchina. Così come De Vrij, Immobile, Lulic e Radu.

