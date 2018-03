QUI FORMELLO. Rifinitura prima della partenza per la Romania. Confermato il turnover, Luis Alberto resta a Roma (VIDEO E FOTO)

FORMELLO – Rifinitura mattutina, la Lazio è in partenza per la Romania. Simone Inzaghi conferma il modulo di sempre, anche a Bucarest sarà 3-5-2. Cambiano però gli interpreti, scatta il turnover in Europa League, verrà rivoluzionata la difesa. Assenti Di Gennaro e Luis Alberto, il tecnico di Piacenza potrebbe lasciare a Roma anche Patric, Marusic e uno tra De Vrij o Wallace.

PROVE TATTICHE – In porta ci sarà Strakosha; in difesa spazio a Bastos, Luiz Felipe e Caceres. A centrocampo – sulle corsie esterne – si muoveranno Basta e Lukaku; davanti alla retroguardia toccherà a Murgia, Leiva (squalificato con il Verona) e Milinkovic Savic. Sulla trequarti Nani verrà posizionato alle spalle di Caicedo. Panchina dunque per Immobile e Felipe Anderson, pronti a subentrare a gara in corso.

PROGRAMMA – La squadra, dopo il match, rimarrà in Romania. Venerdì mattina è prevista una seduta di scarico prima del rientro nella Capitale.

G.C.