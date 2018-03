QUI FORMELLO. Rifinitura con sorprese: Milinkovic in panchina, Luis Alberto e Felipe Anderson insieme

FORMELLO – Non mancano le sorprese alla vigilia di Lazio-FCSB, mister Simone Inzaghi ha ritrovato la squadra nel pomeriggio per la rifinitura. E’ confermato il modulo, si andrà avanti con il classico 3-5-2, cambieranno però alcuni interpreti rispetto alle ultime due partite. Recuperati tutti gli infortunati, anche Davide Di Gennaro, l’unico assente rimane il giovane Bruno Jordao e lo squalificato Luiz Felipe. La novità potrebbe riguardare Radu, destinato alla tribuna. Il romeno aveva saltato anche la gara di andata, Inzaghi ha intenzione di risparmiarlo in vista del campionato.

FELIPE ANDERSON E LUIS ALBERTO – In porta ci sarà Strakosha, in difesa sul centro destra verrà confermato Wallace, reduce da una buona gara con il Verona. Gli altri componenti della retroguardia saranno De Vrij e Caceres. A centrocampo – sulle corsie esterne – spazio a Basta e Lulic, con Parolo, Leiva e Luis Alberto gli altri interpreti della mediana. Panchina dunque per Milinkovic Savic, che troverà spazio nella ripresa. Sulla trequarti Felipe Anderson si schiererà alle spalle di Ciro Immobile. Rischia di non rientrare tra i convocati Patric.

G.C.