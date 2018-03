QUI FORMELLO. Ripresa dopo la Steaua, in gruppo Wallace e Luiz Felipe. Ancora assente Lukaku

QUI FORMELLO – La Lazio torna in campo per la seduta di scarico. Restano in palestra i calciatori impiegati con la Steaua, sul terreno di gioco ci sono coloro rimasti a riposo o entrati nel corso del secondo tempo. Tornano in gruppo Radu e Wallace, mentre restano a riposo Lukaku (leggero affaticamento) e Luiz Felipe, assente per squalifica ieri sera. Contro il Sassuolo Inzaghi continuerà a ruotare gli uomini, rilancerà dal 1’ Radu, Milinkovic e Marusic. Le prove tattiche scatteranno domani mattina durante la rifinitura che precederà la partenza per Reggio Emilia.

LE SCELTE – Il ballottaggio più aperto è quello sulla trequarti tra Luis Alberto e Felipe Anderson: potrebbe spuntarla lo spagnolo alle spalle di Immobile, con il brasiliano pronto a essere utilizzato mercoledì nella semifinale di ritorno con il Milan. Questo il gruppo in campo per l’allenamento mattutino: Wallace, Marusic, Murgia, Caicedo, Milinkovic, Crecco, Radu, Di Gennaro, Nani e Javorcic (Primavera aggregato). Tra meno di 24 ore l’ultima sgambata pre-Sassuolo. Rischia di non essere convocato Caceres, che ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Nella giornata di oggi effettuerà gli accertamenti clinici. Non dovrebbe trattarsi di un infortunio importante. Soltanto crampi per Immobile e Felipe Anderson. Inzaghi non ha dubbi sulla loro presenza per la trasferta di Reggio Emilia.

G.C.