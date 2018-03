QUI FORMELLO. Solo due giorni per preparare la rimonta alla Steaua. Inzaghi rilancerà Felipe Anderson dall’inizio

QUI FORMELLO – La ripresa degli allenamenti è in programma domani mattina alle 10.30, la Lazio avrà appena due giorni per preparare il ritorno di Europa League contro la Steaua Bucarest. A Roma sono attesi 10mila tifosi romeni, la banda Inzaghi dovrà rimontare per passare il turno e qualificarsi agli ottavi di finale. Per l’occasione tornerà Leiva, stasera squalificato in campionato, mentre mancherà (per lo stesso motivo del brasiliano) il giovane Luiz Felipe. Il modulo resterà lo stesso, cambieranno però alcuni interpreti.

LE SCELTE – Si rivedrà dall’inizio Felipe Anderson al posto di Luis Alberto, in attacco Immobile è favorito su Nani. In difesa ci sarà De Vrij con Caceres e Radu ai suoi lati. A centrocampo Basta potrebbe insidiare Marusic per una maglia dal primo minuto. Le prove tattiche scatteranno mercoledì mattina.

G.C.