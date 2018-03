QUI FORMELLO. Solo due giorni per preparare il Sassuolo. Felipe e Immobile non preoccupano, Caceres può restare a riposo

QUI FORMELLO – La ripresa dei lavori è prevista per stamattina, la Lazio avrà soltanto due giorni per preparare la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. In campionato tornerà anche Leiva, squalificato la scorsa settimana con il Verona, da valutare invece le condizioni di Caceres, Immobile e Felipe Anderson. L’uruguaiano è l’unico che rischia di saltare il match di domenica pomeriggio per una contusione al ginocchio. Gli altri due invece non dovrebbero essere in dubbio, nonostante siano usciti dall’Olimpico con qualche acciacco di troppo.

TORNA MILINKOVIC – Questa sera il serbo è rimasto in panchina per 90 minuti, al Mapei Stadium rientrerà tra i titolari insieme a Leiva e Parolo. Oggi si allenerà direttamente in gruppo con il resto dei compagni. Poche chance per Nani, rimarrà fuori anche uno tra Felipe Anderson e Luis Alberto. Si rivedranno Radu, Wallace e Lukaku.

G.C.