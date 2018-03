QUI FORMELLO. Turnover confermato in Europa League. Felipe Anderson in panchina. Luis Alberto resta a Roma.

FORMELLO – Penultimo allenamento nella Capitale prima della partenza per la Romania, la Lazio si è ritrovata questa mattina alle 11. Simone Inzaghi ha riabbracciato Felipe Anderson, che contro la Steaua Bucarest partirà dalla panchina. Out ancora Di Gennaro, così come Bruno Jordao, entrambi proveranno a recuperare per la prossima settimana.

TURNOVER CONFERMATO – Cambierà molto il tecnico di Piacenza, rivoluzionerà per esempio tutta la difesa. In porta ci sarà Strakosha, davanti a lui si muoverà il trio Bastos, Luiz Felipe e Caceres. A centrocampo sulle corsie esterne torneranno Basta e Lukaku, davanti alla retroguardia toccherà a Murgia, Leiva (squalificato col Verona) e Milinkovic-Savic. Sulla trequarti Nani verrà schierato alle spalle di Caicedo.

DIFFERENZIATO PER LUIS ALBERTO – Oggi lo spagnolo ha saltato le prove tattiche, ha fatto un lavoro differenziato. Simone Inzaghi potrebbe anche risparmiarlo per la trasferta in Romania. Ci sarà sicuramente con il Verona lunedì sera.

