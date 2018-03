QUI FORMELLO. Wallace supera Caceres, Inzaghi conferma la Lazio migliore

QUI FORMELLO – Penultimo allenamento prima della partenza per Napoli, la Lazio prova a ripartire e a mettersi alle spalle il caso Felipe Anderson (oggi ha lavorato a parte). Simone Inzaghi ha ritrovato il gruppo alle 11 per una seduta tattica, al San Paolo verrà confermato il classico 3-5-2. Si riparte dalle certezze e dai migliori uomini a disposizione, il tecnico di Piacenza schiererà la formazione titolare.

WALLACE SORPASSA CACERES – In difesa la prima novità potrebbe essere rappresentata dal centrale brasiliano, che oggi è stato provato insieme a De Vrij e Radu. Assente per un problema fisico con il Genoa, sabato sera può partire titolare. A centrocampo spazio a Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic e Lulic. Sulla trequarti Luis Alberto si muoverà alle spalle di Ciro Immobile.

INFERMERIA – Nessuna traccia di Davide Di Gennaro, che a questo punto proverà a rientrare la prossima settimana. Così come Jordao, out per un guaio muscolare.

G.C.